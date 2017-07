Viceprimarul Dragoș va trimite, miercuri, adrese tuturor directorilor de școli din municipiul Bacău pentru a le solicita să permita accesul copiilor la bazele sportive și în vacanțe, așa cum prevede o hotărâre de consiliu. „Astăzi am vizitat câteva școli din oraș pentru a verifica dacă se respectă programul la bazele sportive din incinta acestora. Din păcate, am observat că bazele sportive sunt închise deși HCL 172/2009 îi obligă pe directorii unităților de învățământ sa le pună la dispoziția copiilor, tinerilor, studenților. Solicit imediat tuturor directorilor să deschidă bazele sportive din incinta școlilor și pe perioada vacanței. Este o obligație legală și este un drept al copiilor și tinerilor acestui oraș” – a scris voceprimarul pe contul său de Facebook. Deasemenea, el le cere directorilor să afișeze orarul conform aceluiași HCL. Pe timpul verii, terenurile de sport trebuie să fie deschise până la ora 21. „Voi urmări în perioada următoare ca legea să fie respectată!” – a anunțat el. 1 of 5 45 SHARES Share Tweet

