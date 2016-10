Calatori nemultumiti ca operatorii de transport judeteni trimit pe traseu microbuze in loc de autobuze si, din cauza asta, stau in picioare, lipiti unii de altii, ca masinile intârzie sau nu vin deloc dupa orele 19-20 si ca soferii le vorbesc urât au fost si in anii trecuti.

A primit sesizari Consiliul Judetean (CJ), am primit si noi, la redactie. Desi au fost luate masuri, mai ales cu Grup Atyc, iata ca disfunctiile au reaparut, arata Marius Gheorghita, noul vicepresedinte al CJ Bacau.

“Probleme sunt pe traseul Slanic Moldova-Târgu Ocna-Onesti, deoarece operatorul Grup Atyc nu face fata. Primarul orasului Sl. Moldova a venit cu propunerea de a infiinta o cursa speciala pentru elevii navetisti si cred ca asta vom face.

Pentru noi e foarte important ca elevii sa ajunga la ore la timp si in siguranta”, a explicat Marius Gheorghita. Un alt traseu pe care au aparut nereguli este Urechesti-Onesti, licitatia fiind câstigata de trei firme care opereaza pe rând.

“Din pacate, nici una nu-si face treaba ca lumea. Si oamenii din Orbeni sunt nemultumiti deoarece autobuzul nu merge pâna la Scurta, unde e capat de linie, pe motiv ca drumul e prost.

Când a participat la licitatie, administratorul stia asta, e obligat sa respecte caietul de sarcini”, afirma vicepresedintele CJ Bacau. Toate traseele cu probleme vor fi reanalizate saptamâna viitoare, iar operatorii vor fi invitati la discutii.

“Trebuie sa se imbunatateasca calitatea serviciilor de transport si conduita conducatorilor auto, declara Marius Gheorghita. Eu sper ca operatorii sa inteleaga ca siguranta si confortul calatorilor nu sunt optionale. Exista firme mici, cum e cea care presteaza pe traseul Tg. Ocna-Pirgaresti, care sunt serioase si nu fac probleme, deci se poate!”