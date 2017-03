Social Viața la țară: ce se mai fură, ce se mai vinde de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au desfășurat activități specifice pentru identificarea mai multor autori cercetați în dosare penale, privind infracțiuni contra patrimoniului și prevăzute de Codul Silvic. Astfel poliţiştii au identificat doi tineri de 16 și 17 ani, din Moinești, care la data de 11 martie a.c., aflându-se pe raza comunei Asău, au sustras o geantă din portbagajul unei biciclete, conduse de un bătrân de 82 de ani, în care se afla suma de 500 de lei. Cei doi sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. De asemenea, au fost identificați doi tineri de 24 și 29 de ani, din localitățile Agăș și Brusturoasa, care au tăiat ilegal mai mulți arbori esență foioase, din pădurea Ocolului Silvic Comănești, producând un prejudiciu de 2 022,50 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăiere ilegală de arbori. Totodată, un tânăr de 27 de ani, din Agăș, a fost identificat și este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și comerț cu animale sălbatice luate din natură, după ce a încercat să vândă prin intermediul unor rețele de socializare un pui de vidră. Polițiștii au identificat și un bărbat de 57 de ani, din Asău, după ce în perioada mai-septembrie 2016, a pășunat oile pe proprietatea unui locuitor din comuna Brusturoasa, distrugând vegetația forestieră și mai mulți puieți de arbori, producând un prejudiciu de aproximativ 1000 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de pășunat interzis. Față de toate persoanele identificate cercetările continuă. 6 SHARES Share Tweet

