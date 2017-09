Viaţa e făcută din alegeri

Suntem ceea ce mâncăm. Sănătatea este cel mai bun lucru pe care organismul nostru ni-l poate oferi. Alimentaţia sănătoasă este una dintre cele mai bune investiţii pe care o putem face pentru a ne asigura starea de sănătate pe termen lung, o alimentaţie care ajută atât la menţinerea sănătăţii, cât şi la menţinerea unei activităţi fizice şi mentale corespunzătoare. Adaptarea unui stil de viaţa sănătos contribuie la obţinerea şi menţinerea stării de sănătate a organismului şi poate reduce riscul producerii bolilor de nutriţie. Nu există nici o formulă magică pentru o stare de sănătate optimă, dar există elemente cheie importante pentru aceasta, printre care se enumeră: alimentaţia sănătoasă, odihna şi mişcarea fizică regulată. Primul lucru pe care trebuie să-l înţelegem în legătură cu principiul alimentaţiei echilibrate este acela că, în afară de binecunoscuţii micro şi macronutrienţi esenţiali, fiecare aliment conţine o serie de fitonutrienţi diferiţi ( substanţe chimice sau compuşi din plante, în afară de vitamine şi minerale). De aceea este foarte important să consumăm o gamă variată de alimente, în special fructe și legume. În ziua de azi avem un ritm de viaţă alert în care alimentaţia nu conţine suficiente elemente nutritive şi uităm adesea ceea ce este mai important: să ne asigurăm că alimentaţia noastră conţine substanţe nutritive pentru o sănătate şi o stare generală optimă. Alimentele pe care le consumăm şi mişcarea fizică pot avea un impact major asupra sănătăţii viitoare. Adaptarea unui mod de viaţă sănătos ne poate ajuta să obţinem şi să ne menţinem sănătatea organismului şi să reducem riscul apariţiei unor boli cauzate de stilul de viaţă. Principiile de bază pentru un stil de viaţă sănătos, după cum ştim cu toţii sunt: o bună nutriţie, odihna adecvată şi exerciţiile fizice regulate. În opinia mea, după o experienţă rezultată din practica de zi cu zi, am ajuns la concluzia, cred bine fundamentată, că pe lângă aceste trei principii importante în ceea ce priveşte un stil de viaţă sănătos, mai putem adăuga atitudinea pozitivă şi evitarea factorilor de stres. Aplicarea acestor principii va aduce beneficii pe termen lung, deoarece sănătatea se întreţine în timp. În ultimă instanţă, totul se reduce la alegerile pe care le facem în viaţă şi la impactul pe care acestea, corecte sau nu, îl pot avea asupra sănătăţii noastre.

Rezultatele pozitive le obţinem atunci când facem ceea ce trebuie şi când menţinem o constantă zilnică. Viaţa e făcută din alegeri. Suntem diferiţi pentru că facem alegeri diferite. Ceea ce ne diferenţiează este modul în care gestionăm lucrurile. Cu toţii primim informaţia de la sursă corectă, dar o percepem diferit si o punem sau nu în practică. Orice lucru se obţine cu greutate, ceea ce presupune pentru absolut oricine: răbdare, organizare şi constanţă zilnică. De noi depinde să fim sănătoşi, frumoşi și, nu în ultimul rând, fericiţi. Noi alegem ceea ce vrem să fim. Alegerile sunt la îndemâna noastră. Carmen Barcan, terapeut 0 SHARES Share Tweet

