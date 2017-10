Fiecare celulă a corpului nostru conţine sare. Sarea este vitală pentru sănătate, organismul nostru are nevoie de sare. Abilitatea de a face mâncarea mai gustoasă, oferă sării o importanţă mare în viaţa noastră. Sarea de masă este formată din două elemente chimice- sodiu și clor. Dintre acestea, sodiul este cel mai important: toate celulele şi toate fluidele organismului conţin sare. Fără sodiu, viaţa nu ar fi posibilă. Însă, deşi este atât de necesar funcţionării echilibrate a organismului uman, sodiu poate produce multiple dificultăţi.

Rolul sodiului: acţionează ca un electrolit; ajută la reglarea presiunii sângelui; ajută la echilibrarea între acid-bază şi apă în fluidele organismului din interiorul celulelor; este necesar pentru funcţionarea adecvată a sistemului muscular şi nervos.

Surse de sodiu: le găsim în stare naturală în toate produsele vegetale şi animale (în cantităţi mici) iar preparat: alimente preparate cu ajutorul sării (carnea, brânza, legumele, cerealele) şi altele: sarea de masă şi condimentele. Clorul este principalul electrolit negativ care se găseşte în afara celulelor şi în sânge. Rolul clorului: menţinerea echilibrului acid- bază în sânge; ajută organismul să menţină un echilibru al fluidelor; face parte din acidul clorhidric produs în stomac, necesar pentru digerarea alimentelor. Sursele de clor importante sunt în produsele naturale: sarea de masă, majoritatea produselor animale și vegetale (în cantităţi mici), apă potabilă. În ce fel sarea ajută organismul şi când excesul de sare duce la îmbolnăvire Sarea veritabilă, naturală, aflată în starea în care ne-a păstrat-o natura timp îndelungat, este un adevărat elixir al sănătăţii. Sarea în stare naturală, nerafinată, spre deosebire de cea rafinată, pe lângă clorura de sodiu, conţine uneori şi potasiu, calciu, magneziu, fier, mangan, cupru, crom, aur, argint, oxigen, sulf etc. E timpul să conştientizăm diferenţa dintre cele două categorii de sare şi anume sarea rafinată, albă, aditivată, periculoasă şi sarea naturală nerafinată extrem de benefică sănătăţii- bineînţeles, consumată în cantităţi moderate. Din păcate ceea ce denumim noi astăzi „sare” este de fapt sare industrială super rafinată, extrem de diferită de sarea veritabiă naturală şi din care din păcate consumăm cantităţi uriaşe faţă de necesarul nostru fiziologic real. Consumul exagerat de sodiu reţine apa în exces. Aceasta duce la umflarea ţesuturilor organismului, ceea ce determină creşterea presiunii sangvine, iar aceasta, la rândul ei, măreşte munca inimii. Asadar, ne expunem la afecţiuni, precum hipertensiune arterială, infarct de miocard, accident vascular cerebral, osteoporoză, calculi renali, gută, diferite forme de cancer, obezitate, celulită etc. Alimentele conţin în mod natural o cantitate suficientă de sodiu astfel încât să ne poată asigura necesarul zilnic fără a mai fi nevoie să adăugăm cantităţi mari de sare, ceea ce duce la o depăşire de trei-patru ori a necesarului zilnic-una din cauzele îmbolnăvirii omului modern. Marea majoritate consumă sare în exces datorită stresului, depresiei, anxietăţii etc. Conform studiilor sarea este un stimulent natural al moralului. Din acest motiv persoanele aflate în această situaţie au tendinţa către exces. Suntem atât de obişnuiţi cu gustul sării, încât uităm că sodiul din sare blochează receptorii gustului adevărat specific fiecărui aliment. Persoanele „sensibile” la sare reţin sodiul excesiv în organism, ceea ce determină apariţia edemelor. Multe persoane poartă un exces ponderal de două – trei kg, reprezentat de apa reţinută în organism de excesul de sare. Scăderea aportului de sare permite organismului să scape şi de excesul de apă. Gustul pentru sare nu este înnăscut. Obiceiul de a mânca sărat este o deprindere învăţată, întărită de fiecare dată când consumăm alimente sărate. Sarea maschează aromele naturale ale alimentelor. De cele mai multe ori când consumăm un preparat, simțim mai întâi sarea apoi aroma celorlalte ingrediente. Nu, nu este corect preparată această mâncare! Pentru a elimina această deprindere înlocuiţi sarea cu mirodenii naturale. Acordaţi-vă pentru acest lucru un interval de două săptămâni. După această perioadă, chiar şi aşa-zisele alimente „normale” vi se vor părea sărate. Este vorba de obişnuinţă. Şi cum orice obişnuinţă poate fi schimbată, putem recurge la un astfel de exerciţiu. Câtă sare putem consuma? Sodiul prezent în mod natural în alimente în cantităţi mai mult decât suficiente pentru acoperirea nevoilor zilnice astfel încât nu ar trebui să le adăugăm sare alimentelor. Ideal o persoană sănătoasă ar trebui să adauge la o alimentaţie corectă o jumătate de gram de sare (adică a zecea parte dintr-o linguriţă). Nu se recomandă consumul mai mare de 5g (o linguriţă pe zi). Pentru majoritatea oamenilor, această cantitate poate fi folosită fără riscuri semnificative pentru sănătate. Câteva sfaturi pentru a evita consumul excesiv de sare: să consumaţi cât mai multe alimente nepreparate, proaspete – în special fructe şi legume (nu trebuie să li se adauge sare); lăsaţi legumele puţin nefierte astfel încât să rămână puţin crocante (vor cere mai puţină sare); folosiţi ierburi aromatice proaspete, pătrunjel, tarhon, ceapă, usturoi, ghimbir, hrean, pentru că automat sarea este redusă surprinzător. Sarea este foarte utilă pentru sănătatea noastră, dar la fel de mult o poate afecta atunci când este în exces. Cuvântul „CUMPĂTARE" este cel mai potrivit când vine vorba de pregătirea alimentelor. O persoană echilibrată întotdeauna face alegerea potrivită pentru cantitatea de sare folosită în prepararea hranei. O persoană echilibrată niciodată nu va atenta la starea proprie de sănătate şi întotdeauna va acorda o importanţă deosebită a acesteia. Motivul pentru care o persoană acţionează în această direcţie ţine de evoluţie. Evoluţia ţine de educaţie. Educaţia ţine de alegerile pe care le facem în viaţă. ALEGERILE SUNT MODUL NOSTRU DE GÂNDIRE. Carmen Barcan, terapeut

