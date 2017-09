Apa este leagănul materiei vii. Întregul nostru corp, fiecare funcţie a lui are nevoie de apă. Sângele este 83% apă, muşchii 75% şi chiar oasele au 22% apă. Ochii noştri sunt umeziţi continuu de o peliculă de apă. Fără apă, ei s-ar putea usca, s-ar inflama şi treptat ne-am pierde vederea. Nici urechile nu ar funcţiona fară apă. Creierul şi măduva spinării sunt suspendate într-un lichid care le protejează de cele mai multe lovituri şi accidente. Ce să mai vorbim de rinichii noştri care au atâta nevoie de apă pentru a filtra sângele și a elimina substanţele toxice prin urină, aparatul digestiv are, de asemenea, nevoie de apă în tot traiectul său. Pielea are nevoie de apă pentru a se păstra netedă şi sănătoasă, oasele au şi ele nevoie de apă pentru a-şi menţine tăria şi elasticitatea. De fapt, organismul uman foloseşte cantităţi uriaşe de apă. A obliga organismul să lucreze cu cantităţi limitate de apă este ca şi cum ai încerca să speli 10 farfurii cu o cană de apă. Atunci când nu consumăm apă în cantitate suficientă, organismul se vede obligat să elimine reziduurile într-o formă mult mai concentrată; urmarea fiind o transpiraţie şi o urină urât mirositoare, precum şi o respiraţie „grea”. Câtă apă ar trebui să consumăm ? În mod surprinzător, omul modern bea mai multe băuturi răcoritoare şi alcoolice decât apă. Iar cafeaua şi ceaiurile se află undeva pe aproape. Organismul poate folosi apa indiferent de sursa de provenienţă, însă anumite băuturi ridică multe probleme speciale. Multe dintre ele conţin calorii care trebuie digerate întocmai ca şi hrana (alcoolul, băuturile răcoritoare etc). Aceste calorii pot produce creşterea depozitelor de grăsime, oscilaţii ale nivelului zahărului sanguin şi încetinirea digestiei. Apa, pe de altă parte, trece prin stomac, indiferent dacă aceasta conţine aliment sau nu. Ea nu trebuie prelucrată sau digerată. Apa nu tulbură funcţiile organismului şi nu conţine nici o calorie. Este perfectă pentru echilibrul funcţional al întregului corp. Este miracolul vieții. Pentru a ne ajuta cât mai bine organismul ar trebui să consumăm suficientă apă, cca 6-8 pahare de apă pe zi. Obişnuiţi-vă să beţi apa corect! Beţi apa când vă treziţi, în orele de mijloc ale dimineţii şi după-amiezii şi în primele ore ale serii. Cel mai bun mod de a începe ziua este să ne hidratăm. Apoi, în cursul pauzelor pentru cafea din timpul dimineţii şi după-amiezii, alegeţi spre binele corpului dumneavoastră, tot apă. Seara, cu o cană de apă veţi reuşi să alungaţi somnolenţa şi ispita de a mai gusta ceva între mese. Cum lucrează apa în corpul nostru ? Introdusă în organism, după 15 min în stomac, apa trece în intestine, apoi în limfă (lichid care spală toate celulele) şi sânge şi de aici în interiorul organelor, pe care le hrăneşte şi le spală, iar apoi urmează un traseu lung, spre organele de eliminare (rinichi, piele, intestin etc). Semnalul că organismul are nevoie de apă este dat de senzaţia de sete. Pentru a şti dacă bem suficientă apă, un test simplu şi la îndemâna oricui este să verificăm culoarea urinei. Este bine atunci când aceasta este incoloră sau de culoare galben-deschis. Fac excepţie situaţiile când persoana în cauză urmează o anumită medicaţie.

Apa se bea cu înghiţituri mici numai între mese; în timpul mesei se poate bea doar în anumite situaţii de excepție. Băută în timpul mesei, apa încetineşte digestia, răcind şi diluând sucurile gastrice. Încetinirea digestiei are următoarele consecinţe dăunătoare:

– alimentele stau prea mult în stomac, îl suprasolicită şi îl predispun la îmbolnăviri;

– alimentele trec în intestine înainte de terminarea digestiei gastrice; diluarea sucului gastric duce la micşorarea capacităţii de dezinfectare a alimentelor, mărindu-se riscul de trecere în intestine a unor microbi şi viruşi care dau infecţiile intestinale; omul percepe aceasta prin senzaţia de balonare. Este bine ca apa să se bea cu cca 30 min înainte de masă, deloc în timpul mesei şi din belşug între mese. Ce fel de apă ar fi mai bine să consumăm ? Ar fi bine ca apa să o procurăm de la o sursă sigură. O alternativă ar fi apa de la robinet, filtrată corect. Apa de la robinet este de sute de ori mai ieftină decât cea îmbuteliată şi în plus se află la dispoziţia noastră mereu. Tot ce ne rămâne de făcut este să avem grijă să ne procurăm un filtru de calitate care ulterior să fie verificat sistematic. Nu sunt adepta apei îmbuteliate în recipiente din plastic deoarece riscurile contaminării pot fi majore. Depozitarea acestora este de cele mai multe ori necorespunzătoare, calităţile apei fiind alterate, în cele din urmă sănătatea având de suferit. Să nu uităm însă un mare adevăr: acela că sănătatea celor mai mulţi dintre noi este mult mai primejduită de faptul că nu bem suficientă apă decât de substanţele nocive cu care aceasta ar putea fi contaminată. Un alt adevăr este faptul că apa este mult mai importantă decât hrana. Fără apă practic nu se poate trăi! Apa înseamnă viaţă. Ne purifică atât corpul, cât şi sufletul. De noi depinde să beneficiem de miracolul pe care ni-l oferă viața -APA-. Alegerile sunt transparente precum apa. Apa este alegerea pentru o viaţă sănătoasă şi plină de prospeţime. Carmen Barcan, terapeut

