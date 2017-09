Alimentaţia este foarte importantă pentru sănătatea tuturor fiinţelor vii, alimentele asigurând organismului energia necesară pentru a supravieţui. Alimentaţia sănătoasă şi stilul de viaţă activ pot împiedica apariţia bolilor. Drept urmare, stilul de viaţă sedentar şi alimentaţia nesănătoasă sunt cauza a peste 70% din bolile care astăzi distrug sănătatea şi numai un procent de 3-5% se datorează cauzelor ereditare. Alimentaţia nu înseamnă, numai a consuma alimente, ea înseamnă şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi activ, care va fi păstrat în permanenţă, pe tot parcursul vieţii. Din nefericire, o mare parte a lumii suferă de subnutriţie. Acest lucru nu înseamnă doar că populaţia suferă de foame, ci şi că oamenii, de obicei, nu se alimentează corect. Ori consumă carne în exces, ori prea multe grăsimi sau prea mult zahăr, acestea având o influenţă nefastă asupra funcţionării întregului organism. O alimentaţie echilibrată, în schimb, asigură o cantitate de calorii adecvată vârstei şi activităţii fiecărei persoane. Dieta ar trebui să fie compusă din proteine( carne, peşte, ouă, lactate, legume), carbohidraţi( zahăr şi făină) şi lipide (uleiuri nesaturate, unt). De asemenea, pentru a avea un metabolism echilibrat, este recomandat să bem multă apă de calitate, 6-8 pahare pe zi. Un factor decisiv pentru a avea o viaţă sănătoasă şi lipsită de griji în această privinţă este conştientizarea relaţiei alimente-sănătate, alimente-calitatea vieţii. De aceea, cei care au conştientizat aceste adevăruri despre alimente şi sănătate doresc să consume o hrană cât mai apropiată de starea ei naturală. Rolul alimentaţiei în patologia umană Pentru a contura şi mai bine concluziile referitoare la acest subiect, am cerut părerea unui medic specializat în chirurgie generală cu o experienţă de peste 30 de ani de medicină (din care 27 de ani în chirurgie generală). Părerile împărtăşite sunt pur personale şi sunt rezultate din practica de zi cu zi a medicului respectiv, care nu a dorit să-şi facă cunoscut numele, din reală modestie. „Un capitol important îl constituie abuzurile de orice fel: alcool, nicotină grăsimi, carbohidraţi, carne roşie, sare, condimente. Aceşti subiecţi ajung mult mai frecvent şi mai repede pe masa de operaţie cu complicaţii precum ulcer duodenal perforat, pancreatită acută gravă, colecistită acută calculoasă. Nu numai abuzurile pot creea probleme, ci şi dietele dezechilibrate; de exemplu cei care consumă puţine fibre vegetale şi multă carne prajită sau afumată, sedentari şi cu constipaţie de lungă durată, sunt mai predispuşi la cancerul de colon.” Care sunt consecinţele obezităţii asupra sănătăţii? Obezitatea este cea mai răspândită boală metabolică şi prezintă un real pericol prin bolile determinate de ea, afectând calitatea vieţii şi reducerea semnificativă a acesteia. Cele mai grave boli în relaţie cu obezitatea sunt cancerele(colorectal, de vezică biliară, prostată, sân, uter, ovare), care apar la cca 50% din persoanele obeze. „Supraponderalii constituie o categorie aparte în specialitatea noastră”, spunea foarte convins domnul doctor. „Avem temeri majore atunci când trebuie neapărat să fie operaţi. Riscurile sunt cu mult mai mari decât la cei cu greutate normală, atât în ceea ce priveşte anestezia cât şi în relaţie cu intervenţia propriu-zisă; dificultăţile tehnice sunt proporţionale cu surplusul de greutate, iar în cazul obezităţii morbide( + 50 kg faţă de greutatea ideală), sunt de multe ori insurmontabile. Din fericire, procedeele laparoscopice, apărut la noi de peste 20 de ani, au mai atenuat aceste dificultăţi” De menţionat că şi evoluţia postoperatorie este mai anevoioasă la obezi, cea mai banală complicaţie fiind supuraţia la nivelul inciziei.

Diabetul este strâns asociat cu obezitatea, astăzi vorbindu-se din ce în ce mai mult despre acest subiect, fiind considerat unul din primele cinci cauze de deces.

„Diabeticii sunt de asemenea nişte pacienţi speciali; simptomele lor sunt mai estompate, mai nespecifice, ducând la întârzierea precizării diagnosticului, apoi, după intervenţie, vindecarea este mai lentă, cu risc mare de supuraţie, cu germeni selectaţi, foarte virulenţi”, a concluzionat specialistul în cauză. În perioada de refacere postoperatorie, în special în chirurgia digestivă, dieta are o importanţă foarte mare. „Am asistat la complicaţii majore, ce au dus uneori chiar la pierderea pacientului, din cauza nerespectării indicaţiilor nutriţionale ale specialistului. În ultimii ani, mai ales la cazurile deosebite, cum au fost cele pomenite mai sus, am apelat la specialistul nutriţionist (dietetician) pentru consilierea pacienţilor mei”, a continuat medicul specializat în chirurgie generală. Nu în ultimul rând, obezitatea afectează grav CALITATEA VIEŢII. Greutatea excesivă afectează pe lângă sănătate şi imaginea de sine. În condiţiile societăţii actuale, atât de orientată spre aparenţe, aceasta poate constitui o reală povară psihologică. PREVENIREA OBEZITĂŢII, este cel mai bun tratament şi începe încă din perioada vieţii intrauterine. Ba chiar ar trebui ca tinerii, viitori părinţi să prevină obezitatea chiar înainte de procreere printr-o alimentaţie echilibrată, diversificată şi un stil de viaţă activ. Integrarea acestor două practici într-un mod de viaţă este secretul controlului greutăţii corporale. Alege alimentele sănătoase pentru meniurile tale, combină-le în mod corect şi nu uita cuvântul magic „CUMPĂTARE”!!! Alegerile pe care le facem zi de zi determină în mare măsură starea sănătăţii noastre. Încearcă să te educi, prin înlocuirea deprinderilor şi obiceiurilor care distrug sănătatea, cu un mod de viaţă care promovează sănătatea.

TU EŞTI CEL CARE DECIDE!

Carmen Barcan,

