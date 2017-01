Influența aviară înalt patogenă la păsările domestice a făcut deja ravagii în gospodăria unui proprietar din Bacău. Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău, au pierit 28 de gâşte în exploataţia băcăuanului, motiv pentru care s-a decis uciderea întregului efectiv de 75 păsări existent în focar. “Rezervorul natural de virus îl constituie păsările sălbatice, în cauză lebăda de iarnă. De la începutul anului 2017, au fost găsite moarte în ariile protejate ale Lacului Lilieci şi Bacău, 7 exemplare din această specie, iar până în acest moment, la 4 dintre acestea a fost diagnosticată boala”, a declarat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Conform procedurilor, în urma primirii rezultatului de la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, s-a efectuat ancheta epidemiologică, s-au stabilit prin o zonă de protecţie pe o rază de 3 kilometri în jurul focarului (Bacău, Săuceşti şi Letea Veche) şi o zonă de supraveghere de 10 kilometri compusă din UAT Bereşti-Bistriţa, Hemeiuş, Mărgineni, Măgura, Luizi Călugăra, Faraoani, Letea Veche, Tamaşi, Buhoci, Traian, Săuceşti şi Bacău. În tot acest timp, s-au instituit restricţii de mişcare a păsărilor în exploataţiile comerciale şi interzicerea mişcării acestora din gospodăria populaţiei, fiind dispusă supravegherea sanitară veterinară a efectivelor de păsări. Mai exact, se vor face inspecţii în gospodăriile populaţiei în zonele amintite, pentru verificarea statusului de sănătate a păsărilor şi respectarea măsurilor dispuse. Prin ordinul Prefectului judeţului Bacău, primăriile din judeţ au obligaţia de a informa cetăţenii cu privire la măsurile de prevenire a influenţei aviare şi restricţiile impuse. Astfel, pentru a limita răspândirea bolii, veterinarii le reamintesc gospodarilor că au obligaţia menţinerii păsărilor închise în perimetrul exploataţiei (în adăposturi închise sau, cel puţin, sub soproane îngrădite) fără acces la lacuri şi bălţi, pentru a împiedica venirea în contact a înaripatelor domestice cu cele sălbatice. În plus, trebuie făcută separarea rațelor și gâștelor domestice de alte păsări de curte, interzicându-se, totodată, adăparea orătăniilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri, iazuri sau bălți. Toate cazurile de îmbolnăvire ori deces la păsările din orice specie sau mamifere, din curtea proprie, vor fi anunţate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit. 0 SHARES Share Tweet

