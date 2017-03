Actualitate Veteranul Mănăstirii Caşin, aniversat la 104 ani - la ceas aniversar i-au fost alături membrii familiei şi militari de la Centrul Militar Judeţean Bacău, care i-au înmânat diploma jubiliară şi felicitările transmise de reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sublocotenentul în retragere Gheorghe Gospei, veteran al celui de-al Doiloea Război Mondial, a împlinit zilele trecute venerabila vârstă de 104 ani. Veteranul este din comuna Mănăstirea Caşin, aşezare care s-a înscris printre localităţile din “Triunghiul Morţii” unde, în Primul Război Mondial, armata română a avut confruntări dintre cele mai sângeroase cu inamicul dornic să pătrundă în inima Moldovei, spre zăcămintele de ţiţei, sare şi cărbune de pe Valea Trotuşului. În cel de-Al Doilea Război Mondial, pe aceste meleaguri au căzut la datorie 157 de eroi. Supravieţuitor al războiului, slt.(rtr.) Gheorghe Gospei, a avut marea supriză ca de ziua lui să-i treacă pragul oaspeţi de seamă de la Centrul Militar Judeţean Bacău. Maiorul Andrei Ghindă i-a înmânat veteranului mesajul de felicitare din partea Otiliei Sava, secretar de stat pentru relaţia cu parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului. La moment aniversar, sărbătoritul a primit şi diploma jubiliară. “Slt. (rtr.) Gheorghe Gospei a fost încorporat în anul 1935 la UM 02405 Râmnicu Sărat, la arma transmisiuni şi a fost lăsat la vatră pe 1 aprilie 1937. În perioada 1939 – 1944 a fost concentrat şi a luptat pe front la unitatea militară din Ploieşti. Ulterior a luptat pentru apărarea rafinăriei Telejean. Pentru faptele sale de arme înregistrate în perioada războiului, slt.(rtr.) Gheorghe Gospei a primit “Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial”, declară mr. Andrei Ghindă, de la Centrul Militar Judeţean Bacău Când s-a întors acasă de pe front, Gheorghe Gospei s-a căsătorit cu Ecaterina Ghilogaş. Cei doi soţi au împreună patru copii, care la rândul lor le-au dăruit 13 nepoţi şi 14 strănepoţi. La 104 de viaţă, veteranul de război este într-o stare relativ bună de sănătate, foarte bine îngrijit şi cu o familie deosebită pe care o are alături. Cei apropiaţi spun despre veteran că acesta este un model de urmat, fiind mărturia vie a unei vieţi echilibrate. 0 SHARES Share Tweet

