Onesti Vești pentru oneșteni după preluarea, de către autoritățile locale, a rețelei de apă și canalizare a municipiului de Ion Moraru Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc a susținut miercuri, 28 decembrie, o conferință de presă prilejuită de preluarea de către Primăria municipiului a rețelei de apă și canalizare din localitate. Lucru ce s-a întâmplat după nu mai puțin de 17 ani, timp în care rețeaua de apă a municipiului s-a aflat în exploatarea SC Apă Canal iar pentru a putea fi gestionată de către autoritățile locale au avut loc numeroase procese în instanță. "Toți primarii municipiului Onești, din această perioadă, și-au dorit preluarea de către autoritățile locale a sistemului de apă și canalizare, dar acest lucru s-a întâmplat în ziua de 21 decembrie 2016, prin acordul părților", a declarat Nicolae Gnatiuc în deschiderea conferinței de presă, în care a mai menționat: "Cu SC Apă Canal au existat o serie de litigii și după preluarea rețelei de apă și canalizare Consiliul Local a delegat-o temporar SC Domeniul Public și Privat (SC DPP). Acest lucru este provizoriu, până când municipiul Onești va deveni membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADIB) și a Companiei Regionale de Apă (CRAB), ambele din Bacău. Aceasta este singura cale prin care să se investească fonduri financiarem pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare a municipiului Onești". Un lucru deosebit evidențiat de primarul municipiului Onești în această conferință de presă a fost că "ANRSC urmează în perioada următoare ca să stabilească prețul metrului cub de apă potabilă la Onești, care sperăm ca să fie mai mic decât prețul cu care a facturat SC Apă Canal (ce a fost de 8.36 lei metrul cub). După aprobarea acestui preț în Consiliul Local SC DPP va factura cantitatea de apă livrată beneficiarilor. Este de menționat faptul că în paralel cu această situație vom pune în funcțiune din luna ianuarie 2017 și SC Apă Municipal SA, pe care o vom finanța. Facem acest lucru pentru că în cazul în care preluarea rețelelor de apă și canalizare ale municipiului Onești de către CRAB va dura mai mult de 3 luni, noi vom face «o separație» a atribuțiilor SC Apă Municipal și SC DPP. Astfel, cine va administra serviciul de apă și canalizare din Onești va urmări toate sarcinile de exploatare a acestuia!" În cadrul conferinței de presă primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc a mai remarcat câteva lucruri, foarte utile de știut de către oneșteni:"Deocamdată nu ne putem da seama asupra pierderilor de pe rețeaua de apă a municipiului, care, fiind de peste 60 de ani a avut doar mici modernizări pe rețeaua de secțiune mică. După cum a menționat SC Apă Canal, pierderile în municipiu sunt cuprinse între 60 și 70 la sută, în condițiile în care procentul mediu în alte orașe ale României este de 45 – 50 la sută! De asemenea, oneștenii nu pot spune că au la robinet apă potabilă la prețul cel mai mare din țară, fiind orașe( în județele Constanța, Argeș, Dâmbovița și altele), unde prețul metrului cub de apă e mai mare decât la Onești! În privința debranșării rău – platnicilor, sistemul de apă și canalizare din municipiu nu permite debranșarea individuală și vom avea în grijă ca lucrurile să fie cât mai limitate. De asemenea, va trebui să purtăm discuții cu CRAB, pentru că nu poți să tratezi altfel un consumator! Dacă se reduce consumul și se încearcă restricționarea furnizării apei potabile, acest lucru trebuie să îl simtă toți consumatorii, nu numai Oneștiul pentru că aici e capăt de rețea!" În finalul conferinței organizate la Primăria municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, primarul acestei localități, a mulțumit celor care s-au implicat pentru ca rețeaua de apă să fie preluată de autoritățile locale (nominalizând Consiliul Local Onești, Consiliul Județean Bacău, administratorii și acționarii SC Apă Canal – " ce într-un ultim moment și-au dat acordul pentru preluare și a renunțat la contractul de furnizare a apei pe care l-a avut încheiat cu CRAB") și a menționat că "era bine dacă acest lucru se întâmpla cu 6 – 7 luni mai devreme, când puteam fi siguri că municipiul Onești poate beneficia de fonduri de finanțare pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare".

