Onești Vești de la Onești de Ion Moraru După cum s-a anunțat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Onești de vineri 10 martie, primarul municipiului de pe Trotuș, Nicolae Gnatiuc va face parte dintr-o delegație la nivel național, cu o misiune diplomatică și economică în China. Această vizită este programată în perioada 7 – 15 mai și are ca scop întâlnirea cu investitori chinezi ce vor să investească în România, idendificarea de parteneri în realizarea unor proiecte economice dar și pentru înfrățirea între orașe. La aflarea acestei vești, ce a fost comunicată de către secretarul municipiului Onești, consilierul juridic Daniel Spânu, consilierul local Gelu Panfil a menționat că "deși aparent faptul pare banal, vizita în China trebuie tratată cu responsabilitate deoarece Valea Trotușului și municipiul Onești au multe de oferit. China are 'munți de bani' pentru investiții, această vizită fiind foarte utilă pentru municipiul Onești". Menționăm că la ședința extraordinară a Consiliului Local Onești au fost aprobați indicatorii tehnico – economici și documentațiile tehnice pentru proiectele propuse a se finanța prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. Este vorba de proiectele ce se referă la Reabilitarea zonei de est a municipiului Onești (care cuprinde și modernizarea unui număr de șapte străzi din cartierul Mal), Reabilitarea {colii Gimnaziale Nr. 1, a Scolii Gimnaziale "Ghiță Mocanu" precum și a Grădiniței cu program prelungit "Magnolia". De asemenea tot prin PNDL II au fost propuse alte două proiecte pentru finanțare- Modernizarea străzii Tălpău (cu realizare a rețelei de apă potabilă și canalizare) și Reabilitarea fațadei Bibliotecii Municipale "Radu Rosetti", care necesită și lucrări de reparații. Din considerentul că este nevoie de o infuzie de capital pentru SC Domeniul Public și Privat SA Onești până se va hotărî gestionarea de către un operator regional a Serviciului public de apă și canalizare din municipiu, consilierii locali au aprobat majorarea capitalului social al acestei societăți.

