Un nou parteneriat a fost încheiat între Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) și Kaufland România prin care vor fi susținute două proiecte educaționale majore: acordarea de burse sociale și asistență școlară pentru 30 de liceeni care provin din mediul rural și au posibilități financiare reduse și dezvoltarea serviciilor educaționale adresate copiilor din Podu Turcului, prin renovarea spațiilor care găzduiesc activitățile „Clubului cu Lipici”. „Mulțumim Kaufland România pentru un parteneriat continuu de 10 ani, care ne-a ajutat să oferim servicii educative și soluții pentru depășirea obstacolelor care stau în calea accesului copiilor săraci la educație. Putem vorbi de două generații de tineri din mediul rural care au putut termina liceul grație sprijinului oferit de Kaufland România”, a declarat Gabriela Achihăi, președinta FSC. Compania este unul dintre partenerii esențiali ai organizației, partener care a înțeles atât însemnătatea majoră a investiției în educație, ci și faptul că e important ca investiția să fie constantă și pe termen lung, mai arată Gabriela Achihăi.

„De zece ani susținem proiectele educaționale ale FSC, considerând că numai în acest fel prevenim abandonul școlar și suntem cu adevărat alături de elevii care doresc să învețe, dar nu au suficiente resurse financiare. Educația reprezintă unul dintre pilonii cheie ai strategiei de CSR Kaufland România și o investiție în viitor", declară Anna-Katharina Scheidereiter, manager CSR Kaufland România. Prin programul „Adoptă un liceean", Kaufland le va oferi burse lunare în valoare de 250 de lei/lună pentru acoperirea unui procent semnificativ din cheltuielile cu cazarea și masa în Bacău. Pe lângă sprijinul financiar, tinerii vor beneficia și de consiliere și asistență specializată din partea unui asistent social și a unui psiholog FSC, pentru o bună integrare socială și școlară și pentru depășirea dificultăților de orice natură, care le-ar putea afecta parcursul școlar. În afară de cei 30 de tineri cuprinși din acest program, încă 20 vor primi sprijin din partea altor sponsori și donatori locali, naționali și internaționali, printre care se numără și Agricola Bacău. La Podul Turcului, Kaufland va investi aproximativ 50.000 de euro în renovarea și reabilitarea spațiilor în care își desfășoară activitatea „Clubul cu Lipici". Este vorba de amenajarea curții centrului educațional și a locului de joacă aferent, aflat într-o stare accentuată de degradare, renovarea exterioară și interioară a clădirii, precum și amenajarea unei anexe din curtea centrului, care va deveni sală de activități. Pentru cei 80 de copii din comuna Podu Turcului, „Clubul cu Lipici" reprezintă singurul loc în care își trăiesc cu adevărat copilăria. Aici, copiii își fac temele și desfășoară o serie de activități și programe de tip after school, învățând lucruri noi și jucându-se în condiții decente. „Renovarea clădirii care adăpostește centrul educațional și reabilitarea unei anexe de lângă acesta, în vederea transformării în sală de activități, este singura soluție pentru a oferi copiilor condiții mai bune și a atrage un număr și mai mare de copii din comună către activitățile educative extrașcolare. În plus, curtea «Clubului cu Lipici» oferă un spațiu generos pentru joacă și activități in aer liber. Amenajarea curții, reabilitarea locului de joacă cu module noi și materiale prietenoase și sigure i-ar atrage și mai mult către mișcare în aer liber și sport, ceea ce le va fi benefic pentru a crește sănătoși și a-și ocupa timpul liber cu activități folositoare", afirmă Gabriela Achihăi.

