Sistarea furnizării apei potabile în Pârgărești și Tg. Trotuș, din cauza datoriilor către Compania Regională de Apă Bacău (CRAB), părea o situație fără ieșire. Petrică Mihăilă, consilier județean PNL, a acuzat CRAB și ADIB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău) că nu au făcut nimic pentru a preveni acumularea de datorii. O soluție ar fi fost montarea de apometre, a afirmat el. Maricica Coșa, director executiv al ADIB, a explicat că s-au organizat numeroase întâlniri, au avut loc negocieri și s-a decis reeșalonarea datoriilor, dar reeșalonările nu au fost respectate. „Nu putem să montăm, noi, apometre în gospodăriile consumatorilor deoarece nu există cadru legal", a mai spus Maricica Coșa. Petrică Mihăilă a insistat să se renunțe la sistarea apei în perioada de iarnă pentru ca instalațiile să nu înghețe și să nu se deterioreze. Drept urmare, autoritățile au reluat demersurile de a debloca situația. Marius Gheorghiță, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, a organizat o întâlnire la care au participat reprezentanții ADIB și CRAB, ai autorităților locale și trei directori din cadrul CJ Bacău. „Primăriile s-au angajat că restanțele vor fi achitate, sumele fiind eșalonate pe termen lung, a declarat Marius Gheorghiță. Și locuitorii au reacționat de data asta: au constituit un fond de solidaritate din care să fie plătite facturile lunare. Acum, la Pârgărești se furnizează apă în parametri normali, iar la Tg. Trotuș cu program, două ore dimineața și două ore seara."

