Top Story Marți: “Veniţi de luaţi lumină!”, spectacol extraordinar de Paşte de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În a treia zi de Paşte, marea sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului, marţi, 18 aprilie, ora 17.00, la Teatrul de Vară “Radu Beligan”, Ansamblul Folcloric Profesionist “Busuiocul” invită băcăuanii la spectacolul extraordinar de folclor şi obiceiuri tradiţionale “Veniţi de luaţi lumină!”. Organizatorii au cuprins în program cele mai valoroase bijuterii muzicale şi coregrafice din zestrea folclorică românească. Îşi dau concursul soliştii Giorgiana Păduraru, Paula Florescu, Ana Dancă, Irina Sabău, Ştefan Negru, Ştefana Domocoş, Iustin Vezeteu, instrumentiştii Ionuţ Coman (vioară), Marius Botea (trompetă) şi Costică Babaşa (vioară). Îşi mai dau concursul Grupul Artistic din Moineşti, Corala “Laudamus” – Roman, Duo Sacaliuc Luciana şi Oleg, preoţii Ciprian Ignat şi Ionuţ Avram. Invitat special al spectacolului este Sofia Vicoveaca, cunoscuta şi îndrăgita interpretă a folclorului românesc, care va încânta spectatorii cu cele mai frumoase melodii, un dar nepreţuit oferit, o dată cu urarea din inimă şi suflet “Hristos a Înviat!” Amfitrionii spectacolului vor fi actorii Daniela Vrânceanu şi Bogdan Matei. Conducerea muzicală, Mihai Gherghelaş şi Victor Coman. Regia artistică şi coregrafia, maestrul Petrică Vlase. Intrarea este liberă. 11 SHARES Share Tweet

