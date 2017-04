Sport Veni, Vidi Vici ! Campionatul Național de Raliuri Dunlop 2017 de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Debut cu dreptul în sezonul 2017 pentru multiplul Campion Național 2WD Adrian Răspopa, victoria din prima etapă la categoria 2 roți motrice precum și avansul consistent cu care s-a impus în fața rivalilor fiind premizele unui sezon de succes. Plecat ca de obicei cu gândul numai la victorie, Adrian Răspopa a avut un debut de cursă rezervat, însă chiar și așa la finalul primei zile ocupa poziția de lider al categoriei 2 roți motrice chiar dacă cu un avans fragil de numai aproximativ 2 secunde în spatele principalului său contracandidat. Mărind ritmul încă din debutul zilei secunde, Adi și Cosmin s-au distanțat la peste 15 secunde după prima specială a zilei și a treia a raliului. Ca de obicei la etapa de la Brașov lucrurile aveau să fie tranșate pe cea mai lungă probă a competiției, speciala Babarunca-Cheia care parcursă în ambele sensuri reprezenta aproximativ 50 de kilometri contracronometru, respectiv jumătate din lungimea totală a primei etape. Atacând impetuos proba regină, favorita sa la capitolul speciale de asfalt Adrian Răspopa s-a impus de fiecare dată în cadrul categoriei 2 roți motrice, consolidându-și poziția de lider. Cu lucrurile tranșate în lupta pentru victorie la clasă, pe ultima probă Adi a continuat să atace reușind ca finalmente să mai urce un loc în ierarhia absolută și să încheie prima confruntare a sezonului pe locul 8 la general, în fața unor concurenți cu automobile de concurs net superioare. ”Debutul sezonului 2017 a fost perfect pentru noi pentru că ne-am atins ambele obiective stabilite și anume victoria la categoria două roți motrice respectiv o clasare în Topul 10 al clasamentului general. Am gestionat cursa bine, am fost feriți de surprize și probleme tehnice iar prin prisma rezultatului suntem optimiști gândindu-ne la etapele viitoare. Binențeles că aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără sprijinul partenerilor noștri: Adama, Nordtek, GoPro și Audi Kyte Zone Mamaia cărora doresc să le mulțumesc și pe această cale”, a declarat după cursă Adrian Răspopa. Următoarea etapă a Campionatului Național de Raliuri Dunlop 2017 se va desfășura la Cluj între 4 și 6 mai, Transilvania Rally urmând să se desfășoare tot pe asfalt. 15 SHARES Share Tweet

