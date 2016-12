VEM a câstigat Medalia de Aur la International Cartoon Contest Urziceni

Nici nu s-au stins ecourile vernisajului expozitiei de caricatura VEM-2016, de la Centrul International de Cultura si Arta “George Apostu” Bacau (expozitie care mai poate fi vizitata), ca Victor Eugen Mihai (VEM) si-a mai adaugat in palmares inca un premiu.

Participant, alaturi de alti 320 de caricaturisti din 54 de tari, la editia a X-a a International Cartoon Contest Urziceni 2016, caricaturistului bacauan i s-a acordat, de catre un juriu international, Premiul I si Medalia de Aur. La acest prestigios Salon de Caricatura au fost primite in concurs 1560 de desene, dintre care au fost premiate 15.

Astfel, alaturi de VEM, la festivitatea de premiere, care a avut loc sâmbata, 3 decembrie, Medalie de aur a mai primit tot un caricatuirst român, este vorba de Nicolae Lengher, medaliile de argint au fost atribuite caricaturistilor Alexander Dubovski (Ucraina) si Ulisses Araujo (Brazilia), iar cea de bronz a mers in Uruguay, la Pablo Lopez. De asemenea, juriul a mai acordat si 10 mentiuni.

“Am participat si in 2015 la acest adevarat festival al caricaturii, poate cel mai prestigios din Europa si chiar din lume, nu numai ca numar de participanti, cât, mai ales, ca diversitate si calitate, editie la care am primit Exellency Prize. Sunt foarte bucuros ca am avut ocazia sa ma reintâlnesc pe simezele din Urziceni cu cei mai buni aristi ai acestui gen de arta, foarte apreciat in toata lumea, dar si pentru faptul ca am incheiat anul 2016 cu o medalie de aur, ceea ce, pentru un artist, este foarte important si motivant”, ne-a spus VEM, la intoarcere acasa, cu marele premiu, festivitate de la care ne-a oferit si câteva fotografii.