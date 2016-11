Vedete pe patru roti la Salonul Regional Auto Moldova Bacau 2016

Bacaul s-a inscris pentru a patra oara, la sfârsitul saptamânii trecute, in elita saloanelor auto cu Salonul Regional Auto Moldova, organizat la Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov” de societatea Centrul de Afaceri si Expozitional (CAEx).

La aceasta editie au fost lansate, în premiera nationala, autoturismele Mitsubishi Outlander PHEV (primul SUV 4×4 cu propulsie hibrida-electrica plug-in, care poate circula si în regim strict electric), trei modele Dacia (Logan, Sandero si MCV) si ultimele modele Renault (Megane Estate si Megane Sedan). De asemenea, vizitatorii au putut face drive-test cu unele modele de masini.

„Dealerii prezenti la eveniment – spune directorul general al CAEx, Corneliu Pricope – au venit cu o oferta financiara atragatoare pentru orice client, în sensul ca au fost reduceri substantiale la majoritatea modelelor prezentate.”

Pentru perioada Salonului, modelele Suzuki Swift au afisat un discount de 1.100 de euro. De asemenea Suzuki Vitara a venit cu un discount de 400 de euro.

Expozitia este considerata cel mai mare eveniment auto din Regiunea Nord-Est si a reunit producatori, importatori si distribuitori de autovehicule, de componente auto-moto, de piese de schimb, de biciclete si accesorii, de tuning si echipamente pentru service auto, companii de leasing, companii de asigurari, specialisti în închirieri auto, asociatii si organizatii din domeniu etc.

„Dedeman Automobile – ne-a declarat Smarandita Trofin, director de marketing al companiei – a fost prezenta si in acest an la Salonul Regional Auto Moldova cu cele trei marci pe care le reprezentam pe piata bacauana, Dacia, Renault si Nissan. Ca noutate deosebita, in Salon au fost trei modele Dacia, prezentate in premiera absoluta in România, Logan, Sandero si MCV. La Renault am prezentat, de asemenea, ultimele noutati aduse pe piata bacauana. Au fost trei modele din gama Megane, iar ultimul venit in familia noastra a fost Megane Sandero. Si la marca Nissan am avut o vedeta incontestabila, modelul 370 Z, care a fost vedeta intregului salon”.

Dealerul Mitsubishi din Bacau a prezentat in Salon oferte speciale pentru modele deja cunoscute, intre care si Outlander PHEV, primul SUV din lume cu alimentare la priza, vehicul electric hibrid plug-in. Constructorul nipon a folosit pentru acest model un sistem de propulsie cu doua motoare electrice, unul pe puntea fata si unul pe puntea spate, un motor termic de 2.0 litri si un set de acumulatori. Cu bateriile încarcate complet, Outlander PHEV a parcurs în timpul testului aproximativ 40 km în modul full-electric, fara a fi nevoie de motorul pe benzina, iar autonomia poate varia usor în functie, spre exemplu, de conditiile de drum sau de utilizarea intensă a aerului conditionat. „Pentru câteva modele – ne-a spus reprezentantul de vânzari al Dealerului Rustrans, Vlaicu Tintaru – am prezentat discounturi foarte bune, plus anvelope de iarna cadou. Am oferit si posibilitatea de drive-test, inclusiv la modelul Outlander”.