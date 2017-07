Pasăre rar întâlnită în țara noastră, cu atât mai puțin în zona Moldovei, sfâncicoul mare (Lanius excubitor) poate fi văzut, totuși, la Muzeul de Științele Naturii din cadrul Complexului Muzeal ”Ion Borcea” din Bacău, acolo unde, exemplarul din dotare a fost declarat ”exponatul lunii iulie”. Pasionații de științele naturii, dar și numai curioșii vor găsi informații prețioase și fascinante despre viața acestei păsări numită, popular, și berbecel, iar asta numai și numai pentru că, ne spun specialiștii, se aruncă cu capul înainte pe pradă. ”Sfânciocul mare mai este numit însă, și lupul-vrăbiilor, atacul asupra păsărilor de talie mică fiind doar un comportament de iarnă pe timp de mare foamete și nu obişnuinţă adevărată, ca la ulii şi şoimi. Pe lângă şoareci şi alte rozătoare, mănâcă şi şopârle, broaşte, chiar salamandre (considerate foarte toxice), tot ce poate prinde vara şi iarna, în general în zona de deal”, explică personalul de la Muzeul de Științele Naturii. Ca răspândire, sfânciocul mare cuibăreşte în Nordul Europei de unde migrează iarna către interiorul continentului și mai rar pot fi întâlnite perechi clocitoare la noi în ţară (în special în nord). Din curiozitățile acestei specii face parte, divulgă reprezentanții Muzeului, „Banderola de Zorro” cu negru intens trasă în jurul ochilor ”care are rol în sporirea acuității vederii în condiţii de soare puternic sau de albeaţă puternică a zăpezii”. Alte curiozități sunt legate de denumirea în latină a păsării, Lanius Excubitor”, ”lanius” însemnând ”măcelar”, ”dar nu în sensul de cruzime, ci în sensul ştiinţei şi îndemânării cu care îşi tranşează prada; insecte mari, şoricei sau alte vertebrate mici, le înfige în spini şi de-acolo le poate rupe în bucăţi mai mici şi mai uşor de mâncat”, explică specialiștii. ”Excubitor înseamnă santinelă, sfânciocul mare fiind adesea văzut stând ca o santinelă în postul de observaţie, supervizându-şi teritoriul”. Muzeul de Științele Naturii din Bacău poate fi vizitat de marți până duminică inclusiv, între orele 10 – 18, în zilele de luni fiind închis. 0 SHARES Share Tweet

