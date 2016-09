Vasile Nistor da fiori ALDE si PNL

– se transfera senatorul bacauan la PNL? – ALDE spune ca Nistor nu mai are loc pe listele sale, liberalii nu comenteaza



Vasile Nistor, senator ALDE (Alianta Liberalilor si Democratilor), l-a atacat pe Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, cerându-i sa demisionneze din fruntea Senatului. Nistor, care este presedintele executival ALDE, a cerut si organizarea unui congres extraordinar al partidului, in care sa fie stabilite criteriile de integritate pentru candidatii la viitoarele alegerile. ALDE s-a format prin fuzionarea Partidului Conservator (PC), condus de Daniel Constantin, cu Partidul Liberal Reformator (PLR), infiintat de Tariceanu.

Atacul la adresa lui Tariceanu a fost considerat ca fiind un semn ca senatorul bacauan si-ar negocia transferul spre PNL. Vasile Nistor a fost ani de zile liderul PD Bacau, insa, dupa ce a pierdut sedia filialei judetene, el a trecut, in martie 2011, la Partidul Conservator. Cum PNL cuprinde si fostul PD, transferul senatorului Nistor in tabara liberalilor nu ar fi surprinzatoare. Surprinzator ar fi, insa, ca el sa fie primit cu bratele deschise in PNL Bacau, având in vedere vechile conflicte.

Deputatul Constantin Avram, presedintele judetenei ALDE Bacau, afirma ca nu stie exact ce l-a determinat pe Vasile Nistor sa-l atace pe Tariceanu: “Probabil ca Vasile Nistor nu-si mai gaseste locul in echipa ALDE. Cred ca sunt neintelegeri la nivel inalt, dar sunt de parere ca acestea se puteau rezolva in interiorul partidului.”

Liderul ALDE Bacau sustine ca aceste chestiuni ar fi trebuit discutate in momentul fuziunii. “El a avut o optiune când a decis sa se alature oamenilor pe care ii pomeneste acum. Când a fost sincer? Atunci când a acceptat sa fie presedinte executiv si coleg cu ei sau acum, cu doua luni inainte de alegeri? Parerea mea este ca Vasile Nistor are un alt proiect politic”, a spus Constantin Avram, referindu-se la informatia privind trecerea senatorului Nistor la PNL.

“El este liber sa decida care va fi optiunea sa politica, dar cred ca rufele trebuie spalate in familie. E regretabil ca se intâmpla asa, anumite lucruri, chiar si in politica se fac, anumite lucruri nu se fac. Ar trebui, mai ales cei care au un numar mare de mandate, sa adopte o anumita conduita” a declarat presedintele AlDE Bacau. Constantin Avram a precizat ca “acest caz” va fi discutat la inceputul saptamânii viitoare, in Comisia Nationala de Fuziune.

L-am intrebat pe deputatul Ionel Palar, liderul PNL Bacau, daca partidul sau ar fi dispus sa il primeasca in rândurile sale pe deputatul Vasile Nistor. Raspunsul sau: “Singurul lucru pe care pot sa il spun in aceasta problema este ca nu comentez viata interna a partidului ALDE”. De cealalta parte, Vasile Nistor sustine ca nu are un nou proiect politic, fiind preocupat deocamdata de soarta Aliantei: