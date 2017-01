Economie Vasile Aichimoaiei este noul director al Direcției Agricole Bacău de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inginerul Vasile Aichimoaiei este, de marți, 3 ianuarie, noul director executiv al Direcției Agricole a județului Bacău. Instituțiile agricole județene au trecut, de la sfârșitul anului 2016, sub aceeași umbrelă, măsură care era, de altfel, anunțată. Numirea noului director a avut loc printr-o scurtă ceremonie organizată la sediul Direcției Agricole, la care au fost prezenți, alături de salariați ai instituției, subprefectul Sorin Ailenei, directorul Centrului Județean Bacău al APIA, Ghiță Burlui, și directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Andrei Seto. Vasile Aichimoaiei vine pe noua funcție din postul de director executiv al Camerei Județene Agricole. „Mă bucur pentru încrederea acordată de Ministerul Agriculturii – a spus noul director. Eu mă cunosc cu toți colegii mei din Direcția Agricolă, ceea mă încredințează că putem răspunde tuturor cerințelor și provocărilor care vor urma. De fapt, Direcția Agricolă Bacău a fost, cu mulți ani înainte, pepiniera de specialiști în societățile comerciale agricole care au început să apară în județ. Acum, eu cred că vom răspunde tuturor cerințelor și sunt convins că vom face față dacă noi, cu toții, vom fi o echipă.” Subprefectul Sorin Ailenei a opinat că noul director are ca avantaj experiența în funcții de conducere din același domeniu. „Eu cred că domnul Vasile Aichimoaiei este un om care dacă își propune ceva reușește – a spus subprefectul. Și l-am observat vreo cinci-șase ani. Iar alături de el are în continuare o echipă pe care se poate baza”. Direcția Agricolă a preluat, astfel, personalul și atribuțiile vechii instituții cu același nume, inspecțiile agricole județene, Camera Agricolă Județeană și Oficiul Județean de Pedologie și Agrochimie. Petru Done 0 SHARES Share Tweet

