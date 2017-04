Sport Vârstă mică, dar ridică! Haltere/ Cupa României de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Săptămâna trecută, localitatea argeșeană Bascov a găzduit Cupa României pentru Seniori la haltere. Cel mai medaliat halterofil legitimat la CSȘM Bacău, Ionuț Ilie și-a făcut un debut onorabil la seniori, cucerind argintul la categoria 69 kilograme. În ciuda faptului că sunt mai mici ca vârstă, alte trei reprezentante ale clubului băcăuan au urcat pe podium la finalul competiției. Ionela Nanu (foto) și-a adjudecat întrecerile categoriei 90 kg, în timp ce Cosmina Pană și Gabriela Daviduță s-au clasat pe locul trei la categoriile 48 kg, respectiv +90 kg. „Copiii au avut o evoluție bună la acest concurs și sperăm ca în toamnă, la Campionatul Național, medaliile sa fie dintr-un metal cât mai strălucitor”, a declarat antrenorul CSȘM Bacău, George Călin. 0 SHARES Share Tweet

