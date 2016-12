Variațiuni

Prin machiavelism ieftin, Basescu a transformat partidul care l-a aruncat in visul Cotrocenilor intr-un hoit politic. Un crestin in care ar fi zacut macar o licarire de bun simt ar fi ingropat hoitul intr-o margine de cimitir.

Chiar si la Bellu, de pilda. Basescu a preferat sa ingroape hoitul PDL intr-o vietate promitatoare: PNL. A crezut ca virusii hoitului nu-si vor face mendrele. Iohannis, acest dinupaturica imbogatit din meditatii oferite elevilor, a preluat vesel ideea cimitirului politic ambulant, PNL, a crezut chiar si in reinvierea miraculoasa a hoitului din cimitir.

Numai ca hoitul, plin de virusi, a infectat chiar si cimitirul. Iohannis, naiv, n-a incercat niciodata sa trateze virusii cadavrului.

Dimpotriva: a reusit sa inmormânteze pâna si cimitirul. Pe când William Henry Smith a introdus tehnocratia, ca teorie si denumire, in circuitul ideilor politice, la începutul perioadei interbelice, iar J. Burnham a transformat-o, prin 1940, in doctrina politica, nimanui nu i-a trecut totusi prin cap ca un personaj relativ mioritic, Iohannis, o va transforma in hoit.

Profitând de entuziasmul / bunele intentii ale unui Ciolos fascinat de mitul marionetelor, Iohannis l-a distribuit intr-un rol care avea sa-l innobileze cu statutul de cadavru politic.

Dupa ce Ponta si PSD n-au rezistat santajului iohannesian, lasând balta jucariile guvernarii, multi s-au grabit sa cânte prohodul rosu.

Naivii chiar au crezut ca PSD este pe cale de a deveni hoit politic. Numai ca acum, PSD are alura de pasare Phoenix. Dar mie-mi este teama de altceva: ca nu cumva aceasta zdrobitoare victorie a PSD sa transforme chiar si firava noastra democratie intr-un hoit politic.