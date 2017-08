Patru sute de familii din Pîrjol și Balcani și-au văzut casele distruse, anul trecut, de apele vijelioase ale Tazlăului Sărat, Zemeșului și ale pârâurilor care se varsă în acestea. Între locuințele grav afectate de inundații s-a aflat și cea a familiei Anchidin, din Pîrjol, care e formată din șapte membri. Norocul acestora se numește Habitat for Humanity. Prin proiectul „Reclădim Speranța”, sprijinit de Telekom, familia Anchidin a primit materialele de construcție necesare pentru a-și amenaja două camere și a le asigura micuților condiții de trai decente. Ajutorul oferit este extrem de însemnat deoarece părinții nu lucrează, singura sursa de venit fiind alocațiile copiilor, arată purtătorul de cuvânt al HHR. „Cei de la Habitat au venit, au făcut o verificare și au găsit familii care nu au avut posibilitatea să-și repare singure locuințele. Pe acestea, le ajută cu ciment, lemn și bolțari, în funcție de nevoi”, a declarat Vasile Lupu, primarul comunei. În cadrul acestui proiect, alte 399 de familii din Pîrjol, Tărîța, Frumoasa și Schitu Frumoasa sunt sprijinite prin intervenții punctuale precum realizarea de evaluări tehnice, întocmirea de devize de materiale, livrarea de kituri de intervenție și de materiale de construcție necesare reparațiilor. 0 SHARES Share Tweet

