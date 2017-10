Contrasens Vânătorii de montgolfiere de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zilele trecute, un tânăr din Bacău a pus pe Facebook o poză cu un cal plin de tăieturi şi a spus că i-a trimis-o, cu câteva ore înainte, cineva din oraş, fiind vorba despre un animal abuzat şi că trebuie făcut ceva pentru a fi pedepsit vinovatul. Până când a ajuns şi la mine, poza aia a înregistrat peste 5.500 de distribuiri (share), că să nu mai vorbesc de comentarii. Evident, cu o simplă căutare pe Google, am descoperit că poza era de anul trecut, din zona Internetului spaniol, neavând nici o legătură cu România. O altă imagine, cu o pompă de benzină a pus pe jar utilizatorii reţelei sociale deoarece se afişa un preţ de 4.96 de lei pe litrul de benzină, se alimentase un litru iar preţul de plata era trecut 5 lei. „Iată cum suntem furaţi”, ne spunea cel care pusese imaginea, iar mii de români au dat şi ei share fără să se gândească la un lucru simplu: 5/4,96 = 1,008064516129032. Cine alimentase, nu oprise pompă fix la 1,00 litru, ci la 1,0080 dar pompa neafișând decât primele două zecimale, a arătat 1,00; preţul, însă, era cel corespunzător cantităţii de benzină cu care alimentase. O fotografie luată pe Lacul Bacău II, supranumit şi „Delta Bacăului” a stârnit reacţii ciudate din parte utilizatorilor Facebook care au început să înjure autorităţile că… „l-au lăsat în paragină”. Că autorităţile sunt incompetente din cauza „mocirlei”, a stării deplorabile în care se află lacul, că au băgat banii în buzunar şi aşa mai departe. O astfel de gândire extrem de limitată ne arată că, din păcate, educaţia este într-o grabă criză. Ca să spui despre un colţ de natură, în care îşi au refugiul zeci de specii de peşti şi păsări, situat într-o Arie Naturală Protejată că e „lăsat în paragină” trebuie să ai creierii arşi cel puţin. Din păcate, reţelele sociale sunt invadate de acest gen de indivizi, care imuni faţă de logică, scârbiţi de orice raţionament ştiinţific, cu alergie faţă de o minimă educaţie, pun stăpânire pe agenda publică şi devin formatori de opinie pentru alte zeci de mii de indivizi cu aceleaşi caracteristici care le aprobă ideile. Azi doar îi auzim combătând vaccinurile, medicină modernă şi ideile ştiinţifice care le par „năstruşnice”: Darwinismul sau călătoriile spaţiale şi se mulţumesc doar să expună paşnic Teoria Pământului Plat. Mâine, însă, acest gen de oameni ar putea să atingă o masă critică în măsură să determine schimbări majore în societate. Pentru că aşa cum ţăranii vânau baloanele cu aer cald neînţelegând ce este zborul, la fel, noii analbabeti ştiinţifici vor fi în măsură să decidă că ştiinţa este periculoasă şi e mai cuminte reîntoarcerea la obscurantism. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.