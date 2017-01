Economie Valoarea câștigătoare la extragerea specială de Revelion a Loteriei bonurilor fiscale de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bonul câștigător la tragerea specială, de Revelion, a Loteriei bonurilor fiscale, organizată sâmbătă, 31 decembrie, de Ministerul Finanțelor Publice are valoarea de 187 de lei și a fost eliberat în ziua de 27 aprilie 2016. La această extragere au participat bonurile fiscale în valoare de la 1 la 999,999 de lei emise în perioada 17 aprilie – 15 decembrie 2016. Fondul de premiere este de un milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Dacă numărul cererilor de revendicare depășește o sută, va fi organizată o a doua extragere, pentru desemnarea celor 100 de câștigători. După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare, acestea vor fi centralizate și transmise în termen de două zile către ANAF, în vederea încărcării rezultatelor în „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticității bonurilor câștigătoare de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală, prin direcțiile regionale. 0 SHARES Share Tweet

