Deputatul Valerian Vreme, președintele organizației județene PMP Bacău, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul DNA pentru săvărșirea infracțiunii de abuz în serviciu. În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că în perioada septembrie 2010 – februarie 2012, Valerian Vreme, ministru al Comunicațiilor la acea dată, „a încheiat, fără organizarea unei licitații publice, cu D.Con-Net AG, lider al unei asocieri de firme, un contract ce avea ca obiect închirierea, pe o durată de 16 luni și 13 zile, cu opțiune de cumpărare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft în școli. Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care Acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 nu permitea încheierea unui astfel de contract subsecvent." Procurorii menționează că D.Con-Net AG a achiziționat licențele la prețul de 2.612.805 euro, iar ministerul a achitat către D.Con-Net AG suma de 13.904.599 Euro. Prin urmare, prejudiciul cauzat ministerului ar fi de 11.291.794 euro. Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. „Mi se pare corect ca orice suspiciune să se rezolve în instanță", a declarat pentru Deșteptarea deputatul Valerian Vreme. DNA precizează, în finalul comunicatului, că „această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție."

