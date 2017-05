Valentin Vieru, ALDE, și-a depus candidatura pentru Primăria Moinești

Primarul în funcție al municipiului Moinești, Valentin Vieru, membru al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), și-a depus, vineri, candidatura pentru alegerile din 11 iunie.

El s-a prezentat la Biroul Electoral Municipal avându-i alături pe senatorul Viorel Ilie, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, deputatul Constantin Avram, președintele organizației județene ALDE Bacău, consilierul județean Vasile Humulescu și consilierii locali ai Alianței. Valentin Vieru a fost viceprimar al Moineștiului în perioada 2008-2016, făcând echipă cu primarul Viorel Ilie.

În ianuarie 2017, când Viorel Ilie a plecat la Senat, Valentin Vierul a preluat atribuțiile acestuia, ca primar interimar. „Municipiul Moinești, cu cetățenii săi, rămâne locul în care m-am născut, am copilărit, mi-am întemeiat familia și în care am fost implicat, exemplar, timp de 27 de ani în administrația publică locală, deci în viața comunității. Este locul pe care îl prețuiesc cel mai mult și ale cărui probleme, dar și atuuri, le cunosc cel mai bine și le pot rezolva și valorifica în mod optim.”

Vieru adaugă că e momentul ca acest drum să fie consolidat prin noi investiții. El definește relația cu Viorel Ilie ca un „parteneriat exemplar, bazat pe onoare, prietenie, muncă și multă încredere”, benefic pentru comunitate. Viorel Ilie întărește spusele sale și e decis să-l susțină.

„Timp de opt ani am fost primarul municipiului Moinești, o funcție de mare importanță, o funcție care mi-a marcat cariera și a contribuit la formarea mea ca om implicat în promovarea și realizarea proiectelor comunității, declară Viorel Ilie.

Consider că echipa pe care am condus-o împreună cu viceprimarul Valentin Vieru va face performanță în continuare și, din noua funcție de senator, voi putea să susțin această echipă astfel încât tot ceea ce am plănuit împreună să fie dus la bun sfârșit!”