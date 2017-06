Moineștenii au, începând de vineri, 23 iunie, un primar cu atribuții depline pentru următorii trei ani. E vorba despre Valentin Vieru, candidatul ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), care a fost viceprimar în perioada 2008-2016. Din ianuarie 2017, după ce Viorel Ilie, reales primar anul trecut, a devenit senator, apoi ministru pentru Relația cu Parlamentul, Valentin Vieru a preluat, ca interimar, atribuțiile acestuia. Vieru a candidat și a câștigat alegerile parțiale organizate în 11 iunie 2017. Ceremonia de învestire în funcție a avut loc vineri, în sala de ședințe a Consiliului Local, începând de la ora 16. Au fost invitați Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, Marius Gheorghiță, vicepreședintele Consiliului Județean, ministrul Viorel Ilie, senator de Bacău, primarii din Dărmănești, Sl. Moldova, Tg. Ocna, Ardeoani, Dofteana, Măgirești, Zemeș, consilieri locali și județeni, directori de instituții publice și simpatizanți ALDE. Peste două sute de moineșteni au fost prezenți, vineri dup-amiază, la învestire. Valentin Vieru, primarul municipiului, a declarat că va continua proiectele începute alături de Viorel Ilie, când ocupa funcția de viceprimar și pe cele din perioada de interimat, dar va iniția și proiecte noi. „În mod special, ne interesează investițiile în infrastructura rutieră, în sănătate și educație. Vom renova școlile din Moinești și vom construi o grădiniță nouă, pentru care finanțarea este deja aprobată. Pe partea de turism, vrem să reabilităm baza de tratament, care, conform proiectului, se află la demisol și parter, și să facem din ea un centru medical de recuperare modern. La etajele hotelului vom amenaja spații de cazare de tip hotelier și locuințe pentru angajații din sănătate, prin ANL”, a afirmat Valentin Vieru. Noul edil susține că nici proiectele sociale nu vor fi uitate. Între altele, Primăria Moinești va construi locuințe pentru persoanele defavorizate și pentru cele cu dizabilități și va reabilita două foste puncte termice, unul urmând să fie transformat în centru after-school, iar altul în centru de zi pentru vârstnicii din Moinești. 1 of 12 17 SHARES Share Tweet

