Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva tânărului de 22 de ani, din comuna Valea Seacă, care într-una din serile trecute s-a urcat la volanul unui autoturism băut şi fără permis şi pe DJ 119 D, pe raza localităţii Cucova, a lovit doi pietoni, care se deplasau pe marginea carosabilului, la distanţă de circa 50 de metri unul de altul, după care a fugit de la locul accidentului. Anchetatorii spun că acesta avea o alcoolemie în sânge de 1,75 g/l la prima probă şi 1,60 g/l la a doua probă. Cele două victime, un minor de 15 ani şi o bătrână de 70 de ani, au fost internate în spital. Procurorii l-au reţinut pentru 24 de ore şi au înaintat la instanţă propunerea de arestare preventivă pentru infracţiunile de conducere fără permis, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului. Ulterior, Judecătoria Bacău a admis propunerea parchetului şi a emis mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile. Suspectul a cerut să fie plasat în arest la domiciliu, dar cererea sa a fost respinsă. 2 SHARES Share Tweet

