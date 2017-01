Sala mare a Consiliului Județean (CJ) Bacău a găzduit, joi, întâlnirea de lucru a echipei județene multidisciplinare din cadrul proiectului „Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor rromi la servicii de sănătate – o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie”. Proiectul este realizat de Institutul pentru Politici Publice în parteneriat cu CJ Bacău și finanțat dintr-un grant SEE (Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European) prin Fondul Român de Dezvoltare Socială. Scopul întâlnirii a fost analizarea rezultatelor echipelor din cele patru comune implicate în proiect: Corbasca, Valea Seacă, Blăgești, Parava. Cu acest prilej, s-a constatat că în perioada iunie 2016-ianuarie 2017, la Valea Seacă au fost vaccinați 114 copii rromi și au fost consiliate 130 de familii, iar la Corbasca, 85 de copii rromi au fost vaccinați. Începând din octombrie 2016 până în ianuarie 2017, în comuna Parava au fost vaccinați 7 copii rromi și 3 familii au fost consiliate, iar în Blăgești, 20 de copii rromi au fost vaccinați și 20 de familii au fost consiliate. „Sănătatea nu se poate negocia” „Susțin acest fel de proiecte pentru că sănătatea este un segment care nu se poate negocia. Sper să extindem la nivelul întregului județ serviciile pe care în prezent, prin acest proiect, le putem oferi doar locuitorilor din patru comunități. Vreau să vă asigur de tot suportul Consiliului Județean Bacău pentru proiecte care vizează, prioritar, sănătatea și educația, astfel încât toții copiii, indiferent de etnie să beneficieze de egalitatea de șanse iar familiile lor, de susținere adaptată nevoilor”, a precizat Marius Gheorghiță, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, în deschiderea evenimentului. Subprefectul Sorin Ailenei a subliniat faptul că ”acesta a fost unul dintre proiectele de suflet, atât prin rezultatele vizibile la nivelul comunităților locale cât și prin numărul de oameni implicați. Este nevoie ca aceste proiecte să fie continuate și replicate, astfel încât județul Bacău să devină mai mult decât un exemplu de bune practici în domeniu; județul nostru să fie o comunitate în care problemele se rezolvă, cu rezultate pe termen lung”. În viitor, specialiștii și-au propus să concentreze pe creșterea calității vieții prin prevenirea bolilor transmisibile specifice copiilor, cu accent pe imunizare prin vaccinare. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.