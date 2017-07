Vacante muzicale 44

Vineri, 7 iulie la ora 21, Orchestra Filarmonicii Mihail Jora sustine un concert extraordinar in Piata Turnului, la Piatra Neamt.

Orchestra Filarmonicii a participat la aproape toate editiile Vacantelor muzicale organizate la Piatra Neamt. In editia cu numarul 44, penultima seara e Seara muzicii crossover. In Piata Turnului evolueaza tenorii Marcel Pavel, Vlad Mirita, Andrei Lazar si orchestra bacauana, dirijata de Juan Cantarell (Spania) si Daniel Jinga, intr-un program divers si cu priza la public, cu arii, uverturi si piese de langa popularitate.

La Vacante au fost in acest an ArgEn Tango cu Analia Selis, M. Castro, O.Massa, Razvan Suma si Rafael Butaru, Orchestra simfonica a Filarmonicii Nationale ‘Serghei Luchevici” Chisinau, dirijata de M. Agafita, flautistul Ion Bogdan Stefanescu, Pop Goes Jazz, Ansamblul folcloric Cindrelul – Junii Sibiului. Maine, Vacantele se incheie cu concertul Orchestrei simfonice de tineret Naissus din Nis (Serbia), dirijor Zoran Andric, solista soprana Cellia Costea.

Ozana Kalmuski Zarea