În cadrul campaniei județene "Vacanță în siguranță", precum și a proiectului transnaţional de întărire a familiei România – Suedia, polițiștii de prevenire, alături de asistenții sociali din cadrul organizației SOS Satele Copiilor au desfășurat activități de dezvoltare personală pentru copii și educație parentală pentru părinți. În perioada 14 august – 01 septembrie a.c., polițiștii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au fost prezenți în municipiul Onești și orașul Buhuși, unde, alături de asistenții sociali din cadrul organizației SOS Satele Copiilor au desfășurat activități de dezvoltare personală pentru copii și educație parentală pentru părinți. Inițiativa face parte din Campania județeană inițiată de Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității "Vacanță în siguranță", implementată în perioada 17 iunie – 10 septembrie a.c. Astfel, polițiștii s-au adresat deopotrivă copiilor și părinților cu sfaturi, informații și practici pentru a fi în siguranță, pentru a se feri de pericole, dar și pentru reducerea riscului de victimizare și de implicare a acestora în activități infracționale. Principalele teme în jurul cărora s-au derulat activitățile au fost "Nevoia de independență a copiilor. Traficul de persoane" și "Anturajul copilului meu: Ce fac eu? Ce face el? Transmiterea modelului parental", dar au fost atinse și alte subiecte ca violența în familie, abuzul asupra minorilor, consumul de alcool, tutun și droguri, educație rutieră, întrucât prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor reprezintă o prioritate pentru poliție.

