Vacanta de 1 Decembrie amâna termenele depunerii unor declaratii la Fisc

Cele patru zile libere acordate bugetarilor cu prilejul Zilei nationale a României, 1 Decembrie, aduce unele avantaje administratorilor de firme platitoare de TVA. Astfel, au fost decalate unele termene pentru depunerea de declaratii la Fisc. „Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care sunt obligate sa declare livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul României în conformitate cu prevederile ordinului ANAF nr. 3769/2015 si au perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300) luna calendaristica vor avea ca termen limita de depunere a formularului 394 pentru operatiunile înregistrate în luna octombrie a.c., data de 5 decembrie 2016” – a anuntat Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi, la care este arondata si Administratia Judeteana Bacau a Finantelor Publice. Termenul pentru depunerea declaratiei 394 este astfel modificat fata de cel prevazut initial, deoarece data de 2 decembrie 2016 a fost stabilita ca zi nelucratoare prin HG nr.871/25.11.2016. 0 SHARES Share Tweet