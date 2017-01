Noul Cod Rutier a intrat în vigoare din weekend, iar măsurile aspre nu sunt deloc de neglijat. Potrivit noului Cod Rutier, conducătorii auto care vor fi prinşi vorbind la telefon în timp ce conduc maşina, riscă amenzi în valoare de 1.600 de lei. De sancţiuni asemănătoare vor avea parte şi şoferii care nu poartă centura de siguranţă. Apăsarea pedalei de acceleraţie peste limita de viteză (peste 51 până la 60 km) se sancţionează cu amenzi din clasa a IV-a, valori cuprinse între 9 şi 20 de puncte amendă, ceea ce se traduce în sume care variază între 720 şi 1.600 de lei, iar permisul de conducere va fi reţinut pentru 90 de zile. Cei care depăşesc viteza recomandată cu peste 60 km/h, riscă amenzi din clasa a V-a, ceea ce înseamnă între 21 şi 50 de puncte amendă, iar în bani se traduce între 1.680 şi 4.000 de lei. În acest caz, permisul de conducere va fi reţinut pentru 180 de zile. Consumul de alcool este drastic pedepsit. Dacă poliţistul constată că aveţi în sânge o îmbibaţie alcoolică cuprinsă între 0,2 şi 0,5 g/l alcool pur în sânge (0,15 – 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat) acest lucru se sancţionează cu 21 până la 50 de puncte de amendă şi cu suspendarea permisului de conducere pentru 180 de zile. Dacă îmbibaţia alcoolică este de peste 0,5 g/l alcool pur în sânge, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Dacă nu plăteşti amenda, rămâi fără permis Cei care nu îşi achită amenzile în termen de 30 de zile, riscă să le fie ridicat permisul de conducere. Suspendarea efectivă a permisului are loc, însă, după alte 15 zile de la comunicarea dispoziţiei de suspendare. În Codul Rutier se mai precizează că şoferii care nu acordă prioritate, depăşesc sau trec pe culoarea roşie a semaforului şi provoacă un accident rutier soldar doar cu pagube materiale, vor fi sancţionaţi cu 9 până la 20 de puncte amendă şi li se suspendă permisul până la trei luni de zile. Normele în vigoare spun că sumele aferente amenzilor percepute pentru contravenţii rutiere vor fi vărsate într-un cont unic deschis la Trezorerie, din care vor fi transferate ulterior către primării şi care va fi verificat de către Poliţie. În Bacău, amenzile pot fi plătite şi prin intermediul oficiilor poştale. Fiţi cu băgare de seamă la trecerile de nivel cu calea ferată! Veţi fi buni de plată dacă nu opriţi la semnalele acustice şi vizuale. Amenda maximă este de 9.600 de lei. Aceeaşi sumă o vor plăti inclusiv conducătorii auto care vor fi depistaţi în trafic cu o alcoolemie mai mare de 0,25 la mie în aerul expirat. Roşu în faţa ochilor vor vedea la propriu cei care forţează semafoarele. Amenda în acest caz este de 4.000 de lei. 0 SHARES Share Tweet

