Sanatate Utilizarea frecventă a telefoanelor mobile, asociată cu înmulțirea problemelor de vedere la copiii de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Numărul elevilor din școlile elementare și din liceele din Japonia cu probleme de vedere a atins un nivel record în anul 2016 ca urmare a creșterii timpului petrecut de aceștia în fața ecranelor, au anunțat joi reprezentanți guvernamentali din această țară, în urma unei analize, informează Kyodo. Procentul elevilor a căror acuitate vizuală este cotată la 1.0, un nivel considerat sănătos după sistemul de măsurare din Japonia, este de 31,46% la copiii din școlile elementare, de 54,63% la cei din primii ani de liceu și de 65,98% la elevii din anii terminali de liceu, potrivit studiului anual. Potrivit unui oficial din Ministerul Educației, Culturii, Sportului, Științelor și Tehnologiei din Japonia, ”odată cu răspândirea telefoanelor inteligente, a jocurilor video și a altor dispozitive copiii s-au obișnuit să privească lucrurile de aproape”. Studiul cu privire la starea de sănătate a copiilor a subliniat o creștere ușoară a numărului de elevi obezi, majoritatea aflați în primul an de liceu — 10,95% dintre băieți și 8,57% dintre fete, cu o greutate de circa 20% peste medie. Totuși, studiul relevă că tendința generală de îngrășare a copiilor este în scădere în această țară. De asemenea, în urma analizei pe 2016 s-a observat că procentul copiilor care se confruntă cu carii dentare a scăzut semnificativ. Astfel, 37,49% dintre elevii din primii ani de liceu și 49,19% din ultimii ani de liceu au carii, cu 3% mai puțin decât în 2015. În cazul copiilor preșcolari, 35,64% sunt afectați de astfel de probleme de sănătate, iar la școala elementară 48,89% dintre elevi au carii. Potrivit Ministerului Educației, schimbarea obiceiurilor reprezintă cheia pentru lupta contra aceste tendințe la nivel global, mai arată sursa citată. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

