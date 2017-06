Politica USR vrea Ministerul Justiției. Deputatul Lucian Stanciu, despre rezultate și intenții de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Lucian Daniel Stanciu Viziteu, deputat de Bacău din partea Uniunii Salvați România (USR), și-a prezentat raportul primelor șase luni de mandat în fața ziariștilor. Deputatul USR a participat la diverse evenimente din județ și a avut patru inițiative legislative care au vizat conținutul de acizi grași trans-nesaturați în alimente, perfecționarea legii privind apărarea împotriva incendiilor, modificarea Statutului deputaților și senatorilor și modificarea Legii 31 a societăților. „Am avut și vreo șapte întrebări și interpelări, cu un câștig notabil, cel al sediului Secției de Poliție 2”, a explicat Stanciu. El s-a referit și la moțiune, precizând că USR nu a participat la vot, nici nu a negociat cu nimeni. „Ca rezultat al trecerii moțiunii, Guvernul Grindeanu a căzut, și-a pierdut încrederea Parlamentului, dar și PSD a pierdut majoritatea”, a declarat deputatul. USR nu va gira niciun guvern condus de PSD și va cere, dacă va fi cazul, un mandat pentru Justiție, a precizat deputatul: „Dorim să veghem asupra funcționării Justiției. E un minister-cheie, un minister important, pentru conducerea căruia USR are oameni competenți.” Va fi un guvern politic, nu e momentul pentru un nou guvern de tehnocrați, mai ales că „există suficiente resurse în Opoziție.” La ultimul capitol, cel al realizărilor primarului municipiului Bacău, Lucian Stanciu a tăcut. După a lungă pauză, a declarat: „Acestea ar fi, adică mai nimic. Nu sunt realizări.” Au fost, a afirmat el, mai multe crize ale apei, stadionul promis nu există, curățenie nu este, centrul orașului a fost blocat de mai multe ori, deși edilul a promis în campanie că nu va fi. În final, deputatul USR a precizat: „Îl așteptăm pe domnul primar să vină să ne spună ce a făcut. Mai are trei ani la dispoziție, dacă între timp nu va avea loc un referendum!” 0 SHARES Share Tweet

