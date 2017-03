Sport Ușor și greu Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aerostar- Avântul Valea Mărului (vineri, ora 15.00, stadion „Aerostar”). Ce vine după două victorii la rând? În mod normal, un al treilea succes. Învingătoare în primele două runde din returul Ligii a III-a, Aerostar pornește ca favorită certă și în jocul din runda a 18-a, pe care îl va disputa vineri, pe teren propriu, împotriva Avântului Valea Mărului. Ajunși pe locul 5, elevii lui Mișu Ionescu speră să-și continue ascensiunea, mai ales că au de luat și o revanșă în fața echipei din Valea Mărului. SC Bacău – Csikszereda Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 15.00, stadion „Letea”). Fără bani, fără jucători și fără perspective în condițiile în care este mitraliată de sentințele Comisiei de Disciplină în dosarele în care figurează ca datornică, Sport Club continuă să se zbată pe ultimul loc al clasamentului Seriei I. Aflată pe sec în ceea ce privește punctele obținute în această primăvară, „lanterna roșie” va avea o misiune grea sâmbătă, contra liderei Csikszereda.

Interesant de văzut dacă Sport Club se va prezenta sâmbătă la teren după ce în cursul săptămânii alți fotbaliști (Boghian, Lozneanu, Întuneric) au părăsit echipa.

Programul complet al etapei a 18-a: Olimpia

Rm. Sărat- Știința Miroslava, Atletico Vaslui- CSM Pașcani, CSM Roman- AFC Hărman, SC Bacău- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc, Aerostar- Avântul Valea Mărului, Sporting Liești- Metalosport Galați, Olimpic Cetate Râșnov- Sportul Chișcani. AFC Odorhei stă. 0 SHARES Share Tweet

