Ursii din comuna Poduri au pornit la colindat

O ceata de ursi a atras atentia bacauanilor, miercuri dimineata, pe strada Energiei, in apropierea restaurantului militar. Sa tot fi fost aproximativ 20 de persoane in grup, fiecare cu rolul sau. Ursii, vreo 10 la numar, de vârste diferite, dansau de le sarea blana de pe ei.

Seful cetei intretinea atmosfera si ii invita pe trecatori sa asiste la spectacol si sa-i rasplateasca pe ursari dupa cum ii tine buzunarul. Nelu Burhala spune ca ceata este din comuna Poduri, de lânga municipiul Moinesti si ca abia sosisera in Bacau.

„De aici plecam spre Constanta si tot pe drumuri o sa fim pâna de sarbatori. Suntem din Poduri si am mostenit traditia din tata in fiu. In fiecare an ne reunim si pornim la colindat. Mergem in aproape toate judetele Moldovei, sa le aratam oamenilor cine suntem noi si cum stim a juca”, declara Nelu Burhala

Ceata si-a urmat apoi drumul pe strada Oituz. Trecatorii se opreau, le admirau dansul, ii omeneau cu câte un banut si se indepartau cu sentimentul ca intr-adevar se apropie Craciunul. Gerul de afara si putina bruma de zapada prezenta in peisajul bacauan ne duc de acum cu gândul la sarbatori.