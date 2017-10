Filatelistul și colecționarul Ioan Catană, vicepreședintele Asociației Filatelice „Gr. Pascu” din Bacău, a luat urma cenzurii militare vizibilă pe corespondența poștală a băcăuanilor din cele două războaie mondiale. Ceea ce a descoperit filatelistul apare în articolul „Bacău, cenzura militară în WW1 și WW2”, publicat în cel mai nou număr al revistei „Carpica”, XLVI, 2017 (p. 311 – 338), editată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, și care are la bază materiale aflate, în principal, în colecțiile filatelice ale autorului. „Cenzura militară, sub toate aspectele – scrie Ioan Catană -, face parte din aria largă a istoriei poștale. Articolul analizează, în principal, cenzura poștală militară din jud. Bacău în cele două războaie mondiale efectuată asupra corespondenței civile”. Urmele cenzorilor pot fi văzute în clar pe cărțile poștale și plicurile trimise sau primite de militari (autorități militare și militari încazarmați) și civili înaintea, în timpul și după conflictele militare. În perioada Primului Război Mondial, funcționau birouri de cenzură militară în reședințele de județ, unde se aplicau ștampile ale cenzorilor pe care scria, de exemplu, „Cenzurat. Bacău”, „Cenzura militară. Bacău” sau simplu „Censurat”. Cenzura se efectua și în unitățile militare, pe corespondența dintre militari și civili, iar pe cărțile poștale sau plicuri apăreau ștampila și semnătura cenzorului. Unul dintre cele mai interesante documente care ilustrează articolul este cartea poștală realizată pe scândura luată din aripa unui avion german doborât pe front. Bucata de scândură a fost inscripționată manual cu tuș negru, probabil chiar de expeditor, sergentul Iancu Giurgiuveanu, după modelul imprimatelor vremii. Aceasta a fost circulată prin poștă, trimisă soției sergentului, din Moinești, și are toate ștampilele necesare. În Al doilea Război Mondial, Biroul de cenzură poștală din Bacău a funcționat în perioada iunie 1941 – august 1944 și septembrie 1944 – iunie 1946. 1 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.