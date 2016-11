Social Urmarit national, prins de jandarmii bacauani de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În ziua de 27.11.2016, în jurul orei 13.00, jandarmii din cadrul unui echipaj de ordine şi siguranţă publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, în timpul executării serviciului în municipiul Bacău, au observat o persoană având un comportament inadecvat, într-o zonă aglomerată din apropierea unui liceu. Persoana a fost legitimată, iar în momentul verificării datelor personale s-a constatat că este vorba despre M. Ş. de 37 de ani dintr-o comună limitrofă municipiului Bacău, urmărit naţional, pe numele acestuia fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru comiterea infracţiunii de ,,distrugere sau semnalizare falsă”, mandat emis pe data de 01.11.2016. Jandarmii au predat persoana lucrătorilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău, pentru continuarea procedurii în acest caz. 8 SHARES Share Tweet