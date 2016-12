Cronica rutiera Urechesti: Batrana accidentata mortal de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 07 decembrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii au efectuat activități specific în vederea stabilirii împrejurărilor producerii unui accident rutier, pe DN 11 A, în comuna Urecheşti. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 54 de ani, din Oneşti, în timp ce conducea un autoturism pe D.N. 11, în comuna Urcehști, în afara localității, a surprins şi accidentat o persoană de sex feminin, de 72 de ani, care s-a angajat în traversarea carosabilului fără să se asigure. În urma evenimentului rutier s-a înregistrat decesul pietonului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negative. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.