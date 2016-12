Top Story Urări de Anul Nou: Veronica Donțu – primarul comunei Tamași de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Fiecare dintre dumneavoastră a contribuit la dezvoltarea și înfrumuseţarea comunei Tamași și vă mulţumesc pentru ajutor.” „Mă simt onorată că am avut posibilitatea să fiu alături de tămăşenii mei în ultimii 12 ani și să ajut la dezvoltarea comunei în care m-am născut și pe care o iubesc. Aceste cuvinte exprimă adevărul, iar dumneavoastră, dragi cetățeni, aţi avut ocazia să vedeţi transpusă în fapte dragostea mea pentru această localitate. Recunoștinţa și preţuirea semenilor a fost pentru mine cel mai frumos câștig. Fiecare dintre dumneavoastră a contribuit la dezvoltarea și înfrumuseţarea comunei Tamași și vă mulţumesc pentru ajutor. A fost un an foarte important pentru viitorul României. Vă mulțumesc pentru susținerea și încrederea acordată la alegerile locale și parlamentare de anul acesta. Votul dumneavoastră dovedește că o mare parte din comunitatea din Tamași dorește să continuăm împreună proiectele pe care le-am început, dar în același timp ne obligă să fim onești, transparenți și să oferim încredere și siguranță întregii comunități. Cu multă grijă și dăruire, am reușit împreună, în anul 2016, să finalizăm proiecte care păreau irealizabile: programul de after-school pentru elevi, parcuri de joacă în toate satele comunei și transportul public, care fac ca viața cetăţenilor din comuna Tamași să fie mai ușoară. Firesc, planurile de dezvoltare ale comunei Tamași nu se opresc aici. În anul 2017, vom începe implementarea unui sistem ecologic de iluminat public, vom continua asfaltarea drumurilor de exploatare agricolă și multe altele. Vreau să vă spun că îmi sunteţi foarte apropiaţi, iar eu vă voi rămâne devotată și permanent în preocuparea mea voi avea grijile și nevoile dumneavoastră.

În încheiere, vreau să vă adresez gândurile mele cele mai bune, însoțite de calde urări de sănătate, împliniri și fericire alături de cei dragi. La mulţi ani și un 2017 minunat!” Veronica Donțu – primarul comunei Tamași 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.