Top Story Urări de Anul Nou: Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși



„Urez buhușenilor, celor de acasă și de oriunde s-ar afla, un An Nou bun, cu sănătate, cu bucurii și reușite pe toate planurile. Vreau să transmit tuturor un mesaj de încredere în propriile noastre forțe, în faptul că vom putea împlini fericit toate gândurile bune. Ca primar, mi-am propus să finalizez proiectele începute, să inițiez altele pentru infrastructura orașului, pentru educație și cultură, pentru creșterea nivelului de trai, a calității vieții locuitorilor orașului. La mulți ani, buhușeni! La mulți ani, cititori ai Deșteptării! La mulți ani, România!”

Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși



