Top Story Urări de Anul Nou: Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău de Desteptarea - Urez băcăuanilor ceea ce îmi doresc și mie: să găsim puterea de a ne ierta pe noi înșine și pe ceilalți, să lăsăm toate relele pentru a păși în 2017 însoțiți numai de gânduri bune, curate, să avem dorința de a privi înainte cu mai multă încredere și implicare. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru a fi mai buni, mai înțelepți, mai uniți, pentru a fi niște oameni sănătoși atât la trup, cât și la suflet. Îmi doresc să ne folosim toată energia pentru a fi buni cetățeni, care vor și pot să muncească, dar și să se bucure împreună, într-un județ puternic și bun, precum locuitorii săi. La mulți ani! Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău

