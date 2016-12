Top Story Urări de Anul Nou: Sorin Ailenei, subprefectul judeţului Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „În numele Instituţiei Prefectului, le dorim tuturor locuitorilor din judeţul Bacău un An Nou în care tot ceea ce este de folos pentru dezvoltarea personală şi profesională să le fie cât mai la îndemână şi să aibă un an plin de lumină şi comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii. La mulţi ani!” Sorin Ailenei, subprefectul judeţului Bacău 1 SHARES Share Tweet

