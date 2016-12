Urări de Anul Nou: Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești

„Fă bine, pentru că generezi bucurie!”

„Urările pe care le facem cu diferite ocazii sunt în funcție de împrejurări și evenimente. Diferă dacă sunt în preajma Crăciunului sau Anului Nou, diferă și de la an la an și în funcție de vârsta pe care o avem în acele momente. Când eram copii, de exemplu, aveam alte trăiri, alte sentimente și altfel ne-am bucurat de aceste momente, având alături părinții și bunicii noștri. Ne aflăm și acum la o vârstă biologică prin care se imprimă trăiri aparte. Ne influențează și ocupația de moment pe care o avem. Eu, de șase luni sunt primarul Oneștiului și, trecând prin filtrele proprii evenimentele de final de an, le trăiesc mai aparte.

Pentru că responsabilitățile sunt altele, pentru că trebuie să am în grijă familia, dar și pe toți oneștenii. Trebuie să aduc un zâmbet și o bucurie mai ales către cei care sunt în situații economice mai deosebite. Când poți să faci bine generezi și o bucurie, iar Dumnezeu te răsplătește. Eu îmi propun să fac acele lucruri pe care părinții și bunicii mei ar fi fost mândri să vadă că le fac și de care copiii mei să fie mândri că le-am făcut. Este important ca atunci când mă uit în oglindă dimineața să fiu împăcat cu mine însumi, să nu am ce-mi reproșa și să nu-mi fie rușine de ceea ce am făcut cu o zi înainte. Eu am o sensibilitate față de Credință, față de cele strămoșești, față de datini și obiceiuri. Mai ales în această perioadă a anului.

Acum, la sfârșit de an 2016 eu voi fi acasă, alături de familie și de oneșteni, cum voi fi la toate marile sărbători de peste an. La cumpăna dintre anii 2016/2017 voi fi la petrecerea oneștenilor de pe platoul Casei de Cultură și le voi transmite un mesaj, împreună cu urările de bine, de sănătate, de prosperitate și de La Mulți Ani!”

Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești