Top Story Urări de Anul Nou: Diana Albu, primarul comunei Poduri de Desteptarea „Nu voi risipi încrederea podurenilor!" „Anul 2016 e, deja, la final. Să mulțumim Divinității că suntem ajunși și la începutul Noului An. Urez din suflet locuitorilor comunei Poduri, prietenilor și colaboratorilor mei să aibă parte de frumoase începuturi. Să vi se împlinească ceea ce credeți că este bine pentru fiecare, Dumnezeu să ne încununeze existența cu sănătate în primul rând, iar familia să rămână familie și să fie pe primul plan. Trebuie să mulțumesc și eu pentru încrederea pe care dragii mei podureni au avut-o în mine și pe care cred că nu o voi risipi deoarece doresc cu vivacitate și răspundere să realizez lucruri care să facă mândră comuna Poduri. Un an prosper vă doresc tuturor, un an în care să aveți familia aproape și realizări în toate planurile. Un «La mulți ani!» din suflet, alături de toată considerația mea!" Diana Albu, primarul comunei Poduri

