Top Story Urări de Anul Nou: Cosmin Necula, Primarul Bacăului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Eu cred că e foarte important ca anul care vine să ne gândim toți în această comunitate că sunt foarte multe lucruri care ne unesc și poate mult mai puține care ne despart. Cred că trebuie să ne gândim foarte mult la copiii noștri, să ne gândim la cei care sunt alături de noi, la cei care suferă, pentru că, până la urmă, noi toți cei din această comunitate reușim împreună să facem lucrurile mai bune. Și așa cum am reușit și pentru copiii cu nevoi speciale, așa sunt convins că vom reuși și anul viitor să ne facem o comunitate frumoasă, înfloritoare, fără ură, fără dezbinare, fără poziții antagonice. Până la urmă cred și sunt convins că împreună vom găsi un drum bun pentru orașul nostru, un drum bun pentru toți cei care cresc în acest oraș, să îi facem pe toți să se întoarcă acasă. 0 SHARES Share Tweet

