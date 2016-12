Top Story Urări de Anul Nou: Constantin Scripăț, viceprimarul Bacăului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter “Băcăuanilor le doresc un an nou fericit, cu realizări, iar nouă, administrația, să dovedim că suntem într-adevăr în folosul lor, să venim cu rezultate bune, să îi încântăm și să ducem la îndeplinire tot ce am promis în campania electorală. La mulți ani tuturor băcăuanilor!” Constantin Scripăț, viceprimarul municipiului Bacău 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.