Top Story

Urări de Anul Nou: Adrian Paliștan, primarul comunei Palanca

de Desteptarea -

Urmează un nou an cu multe proiecte

„Anul pe care îl încheiem a fost unul bun și plin de activități, cu foarte mult de muncă, dar și cu realizări. Poate că noi am greșit pe ici pe acolo, dar ne uităm la ce am făcut, să învățăm și din eventualele greșeli. Gândurile noastre se îndreaptă către 2017, care se arată tot un an plin, cu multe proiecte care se continuă și pe care le vom finaliza chiar anul viitor. Le doresc consătenilor mei, dar și tuturor cititorilor ziarului Deșteptarea, sănătate, multe bucurii și realizări și în 2017. La mulți ani!"

Adrian Paliștan, primarul comunei Palanca

